دوريات مرورية مكثفة بشوارع السويس لإنهاء تكدس السيارات

قامت إدارة مرور السويس بالانتشار بشكل ملحوظ عقب صلاة الجمعة بالميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، لإنهاء حالة التكدسات من السيارات التى تشهدها المحافظة كل يوم جمعة خاصة المناطق القريبة من الأسواق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما قامت دوريات مكثفة من إدارة مديرية أمن السويس عقب الصلاة بعمل جولات مكثفة بشارع الجيش وميدان الأربعين وعدد من شوارع المحافظة بأحياء المحافظة الخمسة كإجراء إحترازي كل جمعة للتعامل مع أي تجمعات مخالفة.
كانت الشرطة انتشرت بشكل ملحوظ صباح اليوم بميدان الأربعين وعدد من شوارع المحافظة كإجراء احترازي يتم كل يوم جمعة.