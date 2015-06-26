دوريات مرورية مكثفة بشوارع السويس لإنهاء تكدس السيارات

قامت إدارة مرور السويس بالانتشار بشكل ملحوظ عقب صلاة الجمعة بالميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، لإنهاء حالة التكدسات من السيارات التى تشهدها المحافظة كل يوم جمعة خاصة المناطق القريبة من الأسواق.

كما قامت دوريات مكثفة من إدارة مديرية أمن السويس عقب الصلاة بعمل جولات مكثفة بشارع الجيش وميدان الأربعين وعدد من شوارع المحافظة بأحياء المحافظة الخمسة كإجراء إحترازي كل جمعة للتعامل مع أي تجمعات مخالفة.

كانت الشرطة انتشرت بشكل ملحوظ صباح اليوم بميدان الأربعين وعدد من شوارع المحافظة كإجراء احترازي يتم كل يوم جمعة.