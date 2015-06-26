بدء ليالى رمضان الثقافية بفرع الإسماعيلية

أعلنت شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية إن الفرع سيفتتح ليالى رمضان الثقافية، والفنية فى الساعة التاسعة من مساء غدا السبت وبحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وسعيد الهمشرى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء بالمسرح الصيفي وتستمر العروض الرمضانية حتى يوم 22 رمضان.

وأشارت مدير فرع ثقافة الإسماعيلية إلى ان أول ليلة سوف تتضمن محاضرة ثقافية ضمن المقهى الثقافي بعنوان القوات المسلحة تسطر بأيدي المصريين حضارة جديدة وتاريخ جديد بحضور المهندس إسماعيل بيومي من أبطال أكتوبر والدكتور حسن يوسف استاذ بكلية آداب جامعة قناة السويس وفقرة الصهبجيه والتى تتضمن تخت شرقي-ولقاء مع الشاعر والدكتور محمود الضبع استاذ بجامعة قناة السويس ) وأيضا عروض فنية ومنها اوبريت ( قلوب العارفين ) للفنان ماهر كمال وعرض لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال وأمسية شعرية مركزية يشارك فيها كل من الشعراء سمير قاعود و شاديه الملاح و نجاة عبد القادر و إدارة فتحي نجم.

وأضافت شرين عبد الرحمن أن البرنامج سوف يتضمن إحياء التراث داخل مدينة الإسماعيلية وضواحيها وكل ما يحض الفن والثقافة والإبداع فى هذه الليالي الرمضانية بفرع الثقافة والمواقع التابعة للفرع تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والكاتب محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وسعيد الهمشرى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي.