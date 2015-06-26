وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ: إنشاء وحدة غسيل كلوى بمستشفى فوه

أكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفرالشيخ أمر بسرعة البدء فى إنشاء وحدة الغسيل بمستشفى فوه المركزى، التى يتم إنشاؤها بالجهود الذاتية وبالتعاون مع جمعية الفشل الكلوى والأمراض المزمنة.

وأضافت الدكتورة لميس المعداوى أن الوحدة تقام على مساحة 200 متر، وتتكون من 3 طوابق وسيتوفر بها 52 ماكينة غسيل كلوى سيتم البدء بـ26 ماكينة كمرحلة أولى ويضاف لها 26ماكينة بالمرحلة الثانية وستزود بأحدث الأجهزة والمعدات بجانب الاستفادة من غرفة الغسيل القديمة التى بها 12 ماكينة غسيل كلوى داخل المستشفى وستضم الوحدة عناية مركزة جديدة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة إلى أنه تم استخراج رخصة بناء الوحدة من الوحدة المحلية لمدينة فوه، برئاسة محمد أبو غنيمة رئيس مجلس مركز ومدينة فوه وهناك متابعة من المحافظ.