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مارثون جرى على هامش أطول مائدة للإفطار بالإسكندرية

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ينظم فريق "فتنس أند رن" مارثون للجرى على هامش أطول مائدة إفطار بالعالم والتى ستدخل موسوعة جينيس العالمية ، اليوم الجمعة، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وذلك لتنشيط السياحة على كورنيش الإسكندرية.

وقال محمد الجوهرى، أحد المنظمين للماراثون أن مارثون الجرى هدفه تنشيط السياحة الرياضية بمحافظة الإسكندرية وسينطلق الفريق عصر اليوم فى نقطة بداية من لوران وحتى سيدى جابر وتعود مرى آخرى لنقطة البداية .

وأضاف أن الماراثون مقسم إلى فريقين وسيتم منح الفربق الفائز فى النهاية شهادات تقدير وميادليات تقديراً لمشاركتهم فى المارثون ولتنشيط السياحة بالمحافظة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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