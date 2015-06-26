مجدى يعقوب بأسوان: أعطال الاتصال نتيجة تلقى مكالمات مكثفة ونعتذر للجمهور

أكدت "أنيسة حسون" المتحدثة الإعلامية باسم مركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان، أن الأعطال التى تحدث فجأة فى خطوط هواتف الاتصال أثناء التواصل مع المركز، لا يمكن أن تكون بشكل متعمد.

وأوضحت "حسون" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأعطال قد تكون بسبب انشغال قسم المعلومات والاستفسارات داخل المركز، بالرد على قدر كبير من المكالمات خاصة فى شهر رمضان الكريم.

وأبدت المتحدثة الإعلامية باسم مركز مجدى يعقوب، اعتذارها للمتواصلين مع المركز نتيجة الأعطال المؤقتة فى شبكة الاتصالات التليفونية، مؤكدة أنها تتواصل مع قسم المعلومات والاستفسارات بشكل دورى للتأكد من عدم انشغال الخطوط، وتحقيق مزيد من الفاعلية مع المتواصلين بالمركز.

كان أحد المواطنين قد أكد أنه يواجه صعوبة فى الحجز لنجله الرضيع فى المركز، مما دفعه للتواصل ومناشدة المركز عبر واتس آب "اليوم السابع".