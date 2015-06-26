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بالصور.. يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم يشيعان جنازة أحمد جبيلى بالفيوم

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بحضور يحيي قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وعدد كبير من الصحفيين شهدت محافظة الفيوم، منذ قليل، تشييع جنازة الصحفي احمد عبد العظيم كامل جبيلي عضو نقابة الصحفيين ورئيس حزب الشعب الديمقراطي إلى مثواه الأخير بمسقط رأسة بقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم.

وتم تأدية صلاة الجنازة بمسجد القرية الكبير وبعدها شيع جثمان الفقيد الي مثواه الأخير بمقابر القرية .
>كان الفقيد رحمه الله قد لفظ أنفاسه الأخيرة عن عمر يناهز 53 عاما بعد رحلة صراع طويله مع المرض لاكثر من 15 عاما.

وكان بدأ الزميل الراحل حياته الصحفية مراسلا لجرية الوفد عام 1986 ثم انتقل إلى جريدة ثم عين بجريدة الأحرار الأسبوعية والتي تحولت إلى صحيفة يومية ثم انتقل إلى مؤسسة رأي الشعب
>وكان الفقيد قد تفرغ للعمل السياسي حتى رأس حزب الشعب الديمقراطي منذ اكثر من 15 عاما.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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مصر 365

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