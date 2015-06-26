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مقتل 5 مسلحين حوثيين خلال اشتباكات مع المقاومة الشعبية فى تعز

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مقتل 5 مسلحين حوثيين خلال اشتباكات مع المقاومة الشعبية فى تعز مقتل 5 مسلحين حوثيين خلال اشتباكات مع المقاومة الشعبية فى تعز
لقى خمسة مسلحين حوثيين حتفهم اليوم الجمعة خلال مواجهات مسلحة اندلعت بين مسلحين حوثيين وقوات موالية للرئيس السابق على صالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى فى مدينة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر من المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين امس الخميس واستمرت حتى وقت مبكّر من اليوم أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين وإصابة اخرين، الى جانب مقتل احد افراد المقاومة.

وأشار المصدر الى ان من بين القتلى قيادى حوثى بارز يدعى على يحيى الحوثي، وأكد المصدر ان "تقدما كبيرا أحرزته المقاومة فى عدة مواقع فى تعز، وأنها ستستمر فى مواجهة الحوثيين حتى يتم تطهير المدينة منهم بشكل كامل".

من جانب آخر، قال سكان محليون لـ(د.ب.أ)، إن الحوثيين وقوات صالح واصلوا قصف الأحياء السكنية فى المدينة بالأسلحة الثقيلة، مؤكدين سقوط عدد من الجرحى دون ان يتسنى لهم معرفة أعدادهم.

وتشهد مدينة تعز مواجهات عنيفة بين الحوثيين، وأفراد المقاومة الموالين للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى منذ اكثر من شهر، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيون.

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مصر 365