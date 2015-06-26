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انخفاض درجات الحرارة فى باكستان بعد وفاة 1150 شخصا فى أسبوع

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انخفاض درجات الحرارة فى باكستان بعد وفاة 1150 شخصا فى أسبوع انخفاض درجات الحرارة فى باكستان بعد وفاة 1150 شخصا فى أسبوع
انخفضت درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مدينة كراتشى الباكستانية الساحلية بعد موجة حر قتلت أكثر من 1150 شخصا خلال أسبوع فى شهر رمضان.

وتزامنت درجات الحرارة التى وصلت إلى 44 درجة مئوية -وهى الأعلى منذ عام 1981- مع انقطاع فى التيار الكهربائى وتسببت بانتقادات حادة للحكومة على طريقة تعاملها مع الموجة التى ضربت المدينة التى يسكنها نحو 20 مليون نسمة.

وقال محمد حنيف مدير مركز الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة القصوى سجلت اليوم الجمعة نحو 36 درجة مئوية، وأسفر انقطاع الكهرباء عن حرمان الكثير من السكان من المياه والمراوح والكهرباء مع بداية شهر رمضان.

وقال أنور كاظمى من منظمة إدهى الخيرية الخاصة التى تدير خدمات إسعاف ودفن "بحلول اليوم الجمعة توفى 1150 شخصا على الأقل فى المستشفيات الحكومية."

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