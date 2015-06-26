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رواد تويتر يتداولون صورا لضحايا تفجير مسجد الشيعة بالكويت

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تداول رواد موقع "تويتر" صوراً لعدد من ضحايا تفجير مسجد الإمام الصادق الذى يرتاده الشيعة بمنطقة الصوابر فى الكويت، وقال رواد "تويتر" أن أحد الشهداء يدعى جاسم الخواجة، رئيس قسم علم النفس بجامعة الكويت، والآخر يدعى طالب الصالح.

وكان تفجير إنتحارى قد وقع ظهر اليوم فى مسجد الأمام الصادق الشيعى بدولة الكويت وأسفر عن وقوع وفيات وضحايا.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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