طالب يطعن زميله بسكين بسبب خلافات على لعب الكرة بالمنوفية

اصيب طالب باصابات بالغة عقب قيام زميله بطعنه باداة حادة “سكين” لخلافات على “لعب الكرة”، وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى تلا المركزى ؛ وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى مديرأمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث تلا يفيد بوصول خالد البدرى 16 سنة طالب ومقيم بقرية زاوية مصابا بجرح طعنى بالكتف واشتباه قطع بالاوعية الدموية للذراع الايسر.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه محمد 20 سنة اتهم حمزه مدحت 18 سنة طالب بالتعدى على شقيقه بالضرب باداة حادة سكين واحداث اصابته لخلافات على لعب كرة.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ؛ تم تحرير محضر رقم 10195 جنح مركز تلا لسنة 2015 وجار العرض على النيابة.