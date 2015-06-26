تفاصيل الهجوم على فندقي مدينة سوسة التونسية

قال المتحث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة إن وحدات الأمن قتلت أحد المهاجمين المشتركين في العملية التي استهدفت فندقين ي منتجع سوسة، مشيراً إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وأفاد مصدر أمني مسؤول لصحيفة “الشروق” التونسية بأن عنصرا إرهابيا هجم على فندق “إمبريال مرحبا” بمنطقة القنطاوي في سوسة، وأطلق النار على المتواجدين من سياح ومصطفين بمساعدة عنصر آخر تحصن بالفرار، مشيرا إلى أنه تم قتل مطلق النار.

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن جثة المهاجم ملقاة الآن على الشاطئ بعد أن هاجم سياحا كانوا على شاطئ البحر المحاذي للفندق.

وفي مارس الماضي قتل متطرفان 21 سائحا في متحف باردو بالعاصمة تونس، والذي تنباه تنظيم داعش.