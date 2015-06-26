مصر تدين الحادث الإرهابي في مدينة سوسة التونسية

أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية، عن إدانة مصر الكاملة وبأشد العبارات للحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع، اليوم الجمعة، علي فندقين بمدينة سوسة في تونس مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأبرياء، مؤكدا وقوف مصر إلي جانب تونس حكومة وشعبًا في مواجهة ظاهرة الاٍرهاب والقضاء علي التنظيمات الإرهابية، ومؤكدا أن هذه الجرائم الإرهابية لا تمت للإسلام ومبادئه السمحة والمعتدلة بأية صلة.

وأعرب المتحدث عن بالغ عزاء مصر لاسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين، وجدد المتحدث موقف مصر الثابت بضرورة تضامن المجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة القبيحة التي تستهدف الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.