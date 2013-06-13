كوني في غاية الأناقة عند التَّصوير

عليك أن تضيفي حجما أكبر لشعرك عند التَّصوير؛ لأنَّ معظم المصوِّرين حول العالم يؤكِّدون أنَّ الكاميرا تقوم بتصغير حجم الشَّعر في الصُّور ما يظهر حجم وجهك أكبر من شعرك.

لذلك "سيِّدتي نت" ينصحك بأن تقومي بتمرير أصابعك داخل خصال شعرك عند التَّصوير، مع محاولة اختيار تسريحات الشَّعر التي تزيد من حجمه كلَّما أردتي أن تلتقطي لنفسك صوراً للذكرى.