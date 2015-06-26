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بن فهد يبحث مع سفير اليابان تطوير تقنيات الاستزراع السمكي

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بن فهد يبحث مع سفير اليابان تطوير تقنيات الاستزراع السمكي بن فهد يبحث مع سفير اليابان تطوير تقنيات الاستزراع السمكي

التقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بمكتبه بديوان الوزارة بدبي كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، ويأتي اللقاء بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي وتطوير تقنيات الاستزراع السمكي.

ورحب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في بداية اللقاء بالسفير الياباني، مؤكدا أهمية تعزيز أطر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وتنمية العلاقات في مختلف المجالات منها الزراعية والأمن الغذائي، وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وتنميتها، وسبل دعمها وتطويرها.

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