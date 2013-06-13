احصلي على مكياج عربي مثل ريما فقيه ملكة جمال USA ؟

تتميّز ملكة جمال الولايات المتحدة الامريكية السابقة ريما فقيه بجذورها العربيّة، وبالتالي جمالها. فهي ورثت الجمال العربيّ الأصيل من خلال بشرتها السمراء وعينيها الداكنتين وشعرها الأسود الحالك.

من هنا، يتسنّى لكلّ امرأة عربيّة التألّق بمكياجها الجذّاب الذي يختاره لها الاختصاصيون، بعد تنسيق ألوان المكياج مع البشرة.

ملاحظة: أدوات هذا المكياج متوفّرة في حقيبة كلّ امرأة.

ولهذا، أنت بحاجة إلى كحل أسود، ماسكرا، أساس خاصّ للبشرة السمراء، بودرة برونزيّة وأحمر شفاه بيج – زهريّ.

خطوات تطبيق هذا المكياج:

- قومي بتأسيس بشرتك بكريم أساس مناسب لدرجتها.

- غلّفي بشرتك ببودرة برونزيّة تزيد لون بشرتك جاذبيّة.

- حدّدي الكحل داخل عينيك، مع إمكانية وضع الأي لاينر أيضاً.

- كثّفي رموشك بالماسكرا أو استعيني بالرموش الإصطناعيّة.

- أخيراً، ضعي ملمّعاً للشفاه أو أحمر الشفاه الطبيعيّ.

إنّها إطلالة عربيّة بامتياز، فما رأيك بها؟!