مساعد وزير الداخلية للإعلام: قطائف وبسبوسة وعصائر للسجناء فى رمضان

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن هناك رعاية يلقاها السجناء داخل السجون المصرية بصفة عامة طوال العام، وبصفة خاصة فى شهر رمضان الكريم، حيث تعطى الوزارة اهتماما بالسجون والعمل على الحفاظ على حقوقهم الإنسانية خاصة أنهم مقيدون الحرية بموجب قرارات حبسهم فى القضايا المتهمين فيها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه بمنح السجناء بكافة السجون زيارتين استثنائيتين بمناسبة شهر رمضان المعظم، حيث ان السجين له الحق ان يستقبل أهله مرتين كل شهر بموجب زيارة كل 15 يوماً، ويتم منحه زيارتين فى رمضان زيادة ليصبح له زيارة كل أسبوع.

وأردف مساعد وزير الداخلية، من حق أسرة السجين أن تصطحب بعض الماكولات والمشروبات معها لتقديمها له فى الزيارة بعد تفتيشها لتفادى تمرير مخالفات، فضلاً عن الوجبات الغذائية التى تقدمها الوزارة للسجناء سواء فى الافطار او السحور، ويتم زيادة هذه الوجبات فى رمضان وتقديم مرطبات وحلويات مع الوجبات مثل "القطائف والبسوبسة".

واستكمل مساعد وزير الداخلية، يتم عقد ندوات دينية للسجناء فى مسجد السجن باشراف مصلحة السجون، حيث يتم الاتفاق مع أحد الشيوخ لاعطاء الدروس الدينية للسجناء عقب صلاة الظهر يومياً، ويتام التنسيق فى هذا الامر مع الازهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وتابع "عبد الكريم"، نجرى أيضاً مسابقات للسجناء فى رمضان فى حفظ القرآن الكريم، ويمنح الفائزون فى هذه المسابقات جوائز سواء مادية او عينية، وقد يمنح الفائزون زيارات استثنائية غير الرسمية.

وأكد مساعد وزير الداخلية، أنه يتم أيضا عقد ندوات تثقيفية للسجناء خلال رمضان، فضلاً عن زيادة ساعات التريض داخل السجون خلال النهار.

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