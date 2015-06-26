"أمن الموانئ" يحبط تهريب 19 كيلو هيروين وأفيون للبلاد عبر أبواب خشبية

أحبطت مباحث مصلحة أمن الموانئ بنويبع، محاولة شخصين تهريب صفقة من الهيروين والأفيون إلى داخل البلاد، وتم القبض عليهما.

كانت وردت معلومات لقسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقسم الحماية المدنية بالميناء، مفادها اعتزام كل من "حسين. ع" عامل، و"حسن. م" عامل ومقيمان بمحافظة المنيا، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإخفائها ضمن أمتعتهما الشخصية أثناء قدومهما على إحدى العبارات قادمين من إحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية وبفحص أمتعتهما ضبط داخل تجويف 3 أبواب خشبية ( 25 ) لفافة لمخدر الهيروين وزنت 14 كيلو جراما، و(10) لفافات لمخدر الأفيون وزنت 5 كيلوجرامات.

اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة وجلبها بقصد الاتجار، وتسليمها لأحد الأشخاص، والذى تم استهدافه من خلال إحدى الأكمنة وضبطه، وتبين أنه "طه.ف" عامل ومقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.