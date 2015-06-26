المبعوث الدولى لليمن سيتوجه غدا للرياض وصنعاء

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن سيتوجه للكويت غدا السبت ثم يقضى أسبوعا فى الرياض وصنعاء لبحث مسودة اقتراح سلام "إلى أن نصل لاتفاق مبدئى".

وقاد المبعوث إسماعيل ولد شيخ أحمد المحادثات التى جرت تحت رعاية الأمم المتحدة فى جنيف من أجل التوصل إلى وقف لاطلاق النار بين الأطراف المتصارعة فى اليمن والتى انتهت قبل أسبوع دون ابرام اتفاق.

وقال المتحدث احمد فوزى للصحفيين فى افادة صحفية إن المبعوث الدولى "يعتزم أن يمضى المزيد من الوقت فى العاصمتين لمناقشة مسودة وثيقة المبادئ التى وضعت هنا فى جنيف إلى أن نصل لاتفاق مبدئى حسبما قال."