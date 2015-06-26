لبيب : تشكيل 7 فرق عمل محلية لمتابعة تقريرالتنمية البشرية بالمحافظات

قرر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، تشكيل 7 فرق عمل محلية تحت إشراف المحافظين، لتفعيل نتائج الموجة الثانية لتقرير التنمية البشرية المحلية لمحافظات الإسكندرية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وأسيوط، والذى أصدرته الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع معهد التخطيط القومى.

وأشار لبيب، فى بيان اليوم الجمعة، إلى أن فرق العمل ستقوم بالتنسيق مع فريق العمل الذى أعد تقرير التنمية البشرية المحلية لإعداد رؤية وسياسات عملية وفعالة، للحد من الحرمان البشرى وإصلاح وتطوير منظومة الإدارة المحلية على جميع المستويات الإدارية لدواوين عموم المحافظات خلال فترة زمنية محددة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية للتنمية الشاملة لكل محافظة بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين سواء فى مداه القريب أو المتوسط أو البعيد والوصول إلى التوزيع المتوازن للتنمية، ما يساهم فى توزيع مشروعات وثمار التنمية على كافة المستويات المحلية وإشباع الاحتياجات المختلفة للسكان من خلال تقديم نوعية جيدة من الخدمات فى كافة المجالات التى تحقق الشعور بالرضاء لدى المواطنين.

وأوضح أن إصلاح منظومة التنمية تتطلب تضافر جهود الفاعلين الأساسيين بالمحافظات باعتبارهم شركاء التنمية للحد من كافة مظاهر الحرمان البشرى والذى يختلف من مكان لآخر داخل كل محافظة وتحقيق النقلة النوعية المطلوبة التى تمكن الفقراء ومحدودى الدخل من الخروج من دائرة الفقر وسد الفجوات التنموية بين كافة الوحدات المجتمعية والنهوض وتعظيم حجم ودور المؤسسات والكيانات المحلية فى صنع التنمية أو المشاركة فيها، بما يضمن تحسين أحوال المواطنين فى كل قرية وشياخة وحى ومدينة داخل كل محافظة.