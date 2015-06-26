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«بلاتر» : لم أتقدم باستقالتي من رئاسة الفيفا حتى الآن

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«بلاتر» : لم أتقدم باستقالتي من رئاسة الفيفا حتى الآن «بلاتر» : لم أتقدم باستقالتي من رئاسة الفيفا حتى الآن

جوزيف بلاتر

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري سيب بلاتر، إنه لم يتقدم بعد باستقالته من منصبه، وسيبقى رئيساً حتى انعقاد جمعية عمومية  استثنائية يتحقق موعدها لاحقاً.

وكان بلاتر أعلن في مؤتمر صحافي مفاجىء، بعد أيام من فوزه بولاية رئاسية خامسة، عن استقالته من منصبه، داعياً لانتخابات مبكرة  تعقد بين سبتمبر المقبل وفبراير 2016.

وقال بلاتر، في تصريح لصحيفة “بليك” السويسرية، اليوم الجمعة: “لم أستقل من منصبي بعد”.

وأوضح “قلت في المؤتمر الصحافي أني سأستقيل من منصبي خلال الجمعية العمومية التي يتحدد موعدها لاحقاً، لكن إلى ذلك الحين أنا الرئيس”.

وتابع رئيس “فيفا” “لن أستقيل فقط ليأتي رئيساً آخر مكاني، بل لإيجاد الشخص الملائم لهذا المنصب”.

واختتم “سأستمر بالإصلاحات لحين إيجاد مرشح بإمكانه مواصلة العمل بحب وإخلاص لهذا الكيان”.

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