رسميًا..«أحمد فتحي» يعود للقلعة الحمراء

يعود خلال ساعات مقبلة، أحمد فتحي لاعب أم صلال القطري، إلي ناديه الأهلي، لمدة ثلاثة مواسم، رسمياً.

ويحصل “فتحي” علي 3 مليون و 750 ألف جنيه سنويًا، ليتساوي مع حسام غالي كابتن الفريق، وكذلك لاعبي الفئة الأولى بالقلعة الحمراء.

وذكر موقع يوروسبورت عربية، أن ما سيحدث هو “فسخ عقد أحمد فتحي مع أم صلال القطري بدون تحمل أي جانب للشرط الجزائي، في ظل العلاقة الطبية التي تربط اللاعب مع المسؤولين في قطر”.

ورفض الأهلي دفع أي مبالغ مالية نظير إعادة فتحي للقاهرة، خاصة أنها رغبة شخصية من اللاعب نفسه، وأن النادي رحب به كونه أحد اللاعبين الكبار والذين يحتاجهم الفريق في مسيرته العام المقبل.

ووقع فتحي في الصيف الماضي مع أم صلال لثلاثة مواسم، ووضع شرط جزائي في العقد يصل إلي 500 ألف دولار للرحيل بعد الموسم الأول، وهو ما يسعى اللاعب لتحقيقه، خاصة في ظل عدم رغبة المدرب التركي بولنت الذي يقود أم صلال في الإبقاء عليه.