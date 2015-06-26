"مصر ما بعد النصر".. ندوة تثقيفية بجامعة الإسكندرية

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ندوة تثقيفية مساء امس ألقاها العميد د. أسامة الجمال المدرس بكلية الدفاع الجوى بعنوان " مصر ما بعد النصر" بمقر المركز بسموحة.

وفى كلمته أكد العميد د. أسامة الجمال إعتزازه بحلول ذكرى انتصار الجيش المصرى فى حرب تحرير سيناء فى العاشر من رمضان الذى تحقق بتضحيات القوات المسلحة ومساندة الشعب المصرى مشيراً إلى أن مصر فى الوقت الراهن تواجه الجيل الرابع من الحروب التى تستهدف تقسيم مصر على أسس دينية وطائفية وعرقية.

وأكد على قدرة مصر على مواجهة هذا الجيل من الحروب عبر الاستغلال الأمثل لمقومات القوة الشاملة للدولة من موقع جغرافى متميز وقوة بشرية هائلة وقدرات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية.

وأضاف الجمال أن مصر تسير على الطريق الصحيح للنهضة الشاملة من خلال المشروعات القومية التى تتبناها مثل حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محور قناة السويس وإنشاء 3200 كم طرق والعاصمة الادارية الجديدة وزراعة المليون فدان ومحطات توليد الكهرباء.

وأشار العقيد طلعت عبد المنعم مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة أن دورات التربية العسكرية تهدف إلى تعميق جذور الانتماء للوطن عبر نشر قيم الانضباط والفداء للوطن من خلال تقديم القدوة الحسنة والنموذج الذى يحتذى به.



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