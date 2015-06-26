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تقرير.. علي غزال مطلوب في الدوري الألماني

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تقرير.. علي غزال مطلوب في الدوري الألماني تقرير.. علي غزال مطلوب في الدوري الألماني

أفادت الصحيفة الإلكترونية البرتغالية (مايس فوتيبول) بأن اللاعب المصري علي غزال مطلوبا من قبل فريق هامبورج الألماني.

وأكدت الصحيفة أن وكيل المدافع المصري أخبر مسؤولو نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، الذي يلعب له غزال حاليا، برغبة الفريق صاحب المركز الـ16 بالموسم المنصرم من الـ"بوندسليجا" في التعاقد مع اللاعب.

وأشار الصحيفة إلى أن اهتمام نادي هامبورج بالحصول على خدمات صاحب الـ23 عاما ليست بالجديدة، وأنه سيتقدم بعرض رسمي مناسب لفريق ماديرا من أجل انتداب اللاعب.

وكان غزال، الذي حصل على فرصة اللعب لمنتخب مع المدرب السابق شوقي غريب، أحد الركائز الأساسية لفريق ماديرا بالموسم المنصرم، إذ شارك في 36 مباراة في 4 بطولات مختلفة سجل خلالها هدفين.

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