بعد الفوز على دجلة.. مختار: المصري لم ينجو بعد من الهبوط

يرى مختار مختار المدير الفني للنادي المصري أن فريقه لم ينجو بعد من دائرة الهبوط على الرغم من فوزه على وادي دجلة بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال مختار لـFilGoal.com:"بسبب فوز الاتحاد على حرس الحدود، لم نؤمن بعد البقاء في المسابقة الموسم المقبل".

وأضاف "لأجل ذلك، مباراتنا القادمة أمام الاتحاد ستكون مهمة للغاية، الفوز بها يساوى 6 نقاط".

وتابع "أتمنى أن نؤدي بنفس الحماس والإصرار حتى نصل للمنطقة الدافئة بالجدول".

وأوضح "هزيمة اتحاد الشرطة وتعادل الداخلية صب في مصلحتنا".

وأتم "لن أجازف أمام الاتحاد مثلما فعلت أمام دجلة. لم يكن أمامي سوى الفوز، وعلينا اللعب بتوازن أكثر المباراة المقبلة".

ويحتاج المصري لـ4 نقاط فقط حتى يضمن البقاء في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل في مبارياته الـ3 المتبقية التي سيواجه فيها الاتحاد، الأهلي، والرجاء.