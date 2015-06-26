حزب النور ينظم معرضا خيريا للسلع الاستهلاكية بالشرقية

نظمت أمانة حزب النور بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تحت رعاية المهندس السيد صبرى، وكيل الحزب بالمحافظة، معرضًا خيريًا للسلع الاستهلاكية، فى الحى 14 بمنطقة "ابنى بيتك" للبيع بأسعار التكلفة.

وأوضح محمود شرته، أمين الحزب بالعاشر، فى بيان للحزب، أن المعرض ضم العديد من السلع التى يحتاجها المواطنون، خاصة فى شهر رمضان المبارك، ومنها: (العلافة، والجزارة، والملابس، والأحذية، والأدوات المنزلية).

وأضاف "شرته"، كما يحتوى المعرض على سحب على جائزة كبرى "عمرة"، والعديد من الجوائز القيمة في نهاية مدة المعرض، الذى يستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وأشار أمين "النور" بالعاشر، إلى أن المعرض تم تنظيمه لخدمة أهالي منطقة "ابنى بيتك"، والتى بها عدد كبير من السكان، وهو الأول من نوعه الذى يقدمه "النور" لخدمة أهالى المنطقة، لافتًا إلى أنه لاقى قبولًا واسعًا من الأهالى، وأنه لن يكن الأخير.