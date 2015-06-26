"تموين سوهاج": تغريم 7 مخابز 270 ألف جنيه لتلاعبها فى ماكينات صرف الخبز

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تمكنت من تغريم 7 مخابز بمركز طهطا مبلغ 270 ألف جنيه، وذلك لتلاعبها فى ماكينات الصرف الخاصة بمنظومة الخبز للاستيلاء على المال العام لصالحها، وتم إحالتها للنيابة للتحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن المديرية تمكنت أيضا من ضبط إحدى محطات البنزين لتجميعها 200 لتر بنزين بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء، وذلك بدائرة مركز سوهاج، وتم التحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير عدد من المحاضر لبعض المخالفين "بيع بأزيد من السعر".