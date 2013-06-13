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إفتتاح أوّل متجر لستيفان رولان في أبو ظبي

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إفتتاح أوّل متجر لستيفان رولان في أبو ظبي إفتتاح أوّل متجر لستيفان رولان في أبو ظبي

أعلن المصمّم العالمي ستيفان رولان عن افتتاح أول متجر على الإطلاق للأزياء الجاهزة والذي يحمل اسمه، في أفنيو في أبراج الاتّحاد المرموقة في أبو ظبي، حيث يطلق مجموعة الأزياء الجاهزة الجديدة. وستُعرض في المتجر على مدار العام عشر مجموعات خارجة عن التصاميم الموسمية، بالإضافة الى الأحذية والحقائب وإصدارات محدودة من المجوهرات والأكسسوارات. ويتألق المتجر بمواد مستلهمة من السبعينيات على غرار الفولاذ والخشب الفخم والرخام، وهو من تصميم المهندس المعماري الفرنسي تييري لومير. لا تترددي في زيارة متجر ستيفان رولان في أبو ظبي، فأبوابه مفتوحة لكل من تبحث عن الأناقة.

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