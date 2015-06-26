تشييع جنازة أحمد جبيلى رئيس حزب الشعب الديمقراطى لمثواه الأخير بالفيوم اليوم

تشهد محافظة الفيوم عقب صلاة الجمعة، اليوم، تشييع جنازة الصحفى ورئيس حزب الشعب الديمقراطى أحمد عبد العظيم كامل جبيلى عضو نقابة الصحفيين، والشهير بـ"أحمد جبيلى" إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم.

وسيتم تأدية صلاة الجنازة بمسجد القرية الكبير وبعدها يشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر القرية، وكان الفقيد رحمه الله قد لفظ أنفاسه الأخيرة عن عمر يناهز 53 عاما بعد رحلة صراع طويلة مع المرض لأكثر من 15 عامًا.

وكان بدأ الزميل الراحل حياته الصحفية مراسلا لجريدة الوفد عام 1986 ثم انتقل إلى جريدة عيون ثم عين بجريدة الأحرار الأسبوعية، والتى تحولت إلى صحيفة يومية ثم انتقل إلى مؤسسة رأى الشعب

>وكان الفقيد قد تفرغ للعمل السياسى حتى رأس حزب الشعب الديمقراطى منذ أكثر من 15 عاما.