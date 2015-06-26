حظك اليوم الجمعة 26 – 6 - 2015

>طبيعة البرج النارية التى تعمل ضد الذوبان مع الآخرين أو الانصياع الكامل لرغبات الحبيب أو شريك الحياة تمنع امرأة برج الحمل من الحصول على السعادة فى الحب أو فى الزواج إلا بشروط خاصة ونادرة فأنت تريدين حريتك الكاملة لا ينقص منا شيئا.

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

> تخلصى من عنادك الواضح فى تعاملاتك مع الآخرين وخصوصا الشريك حتى تنعمى بحياتك.

>امرأة الثور لها طبييعة خاصة جدا وليس من السهل على أحد أن يشتت تماسكها أو أن يخترق بناءك النفسى أنت أنثى كاملة تحيطين نفسك بسياج قوى من مكونات الشخصية المستقرة التى لا تفتح الباب لأى أحد لك شروط صعبة فى الرجل وتبحثين عنه بنفسك.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

>حاولى ألا تقف الشروط والعراقيل أمام سعادتك افتحى الباب حتى تحصلى على ما تريدين.

>أنت امرأة عقلانية منطقية إلى حد كبير، وفى حال زواجك من رجل الحوت لن تفهميه ابدا الحياة بالنسبة لك 1+1 = 2 اما رجل الحوت فهو ممكن ان يجعل 1+1 = 3 أو 4 أو 5

توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

>الحياة لابد أن تسير بالعقل والعاطفة ، حاولى المزج بينهما.

>أنت امرأة متسلطة شخصية سلطوية تهوى ممارسة السلطة على الأقل فى بيتها ومع زوجا وأولادها عملية وقوية رجل الدلو سينظر لك بعين الإعجاب وسيخشاك فى كثير من الأحيان ويعمل لك ألف حساب.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>المرأة القوية غير محبوبة ولا تستطيع تكملة الحياة بهذه القوة، حاولى من تغيير طريقتك فى الحياة حتى تستقيم العشرة بينك وبين زوجك.

>أنت امرأة تعشق الحياة والمرح والظهور بين الناس وسماع كلمات الإعجاب والإطراء كريمة ومبذرة ، وتهوين ممارسة متعة الشراء وأيضا غيورة جدا ولا تطيقين زوجا أو حبيبا لا يهتم بك أو ينشغل بأخرى عنك.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حاولى أن تتخلصى من الغيرة فهى قد تكون قاتلة فى بعض الأوقات وتفسد حياتك الجميلة.

>انت امرأة رقيقة شاعرية وعقلانية فى نفس الوقت محبة للغير بطبيعتك ودودة ولطيفة العشرة قادرة ببراعة على تحمل المسئولية واحترام المبادئ والقرارات التى تلزمين بنفسك بها تجاه شريك الحياة.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>تجمعين بين كل الفضائل الرومانسية والعقل وتحمل المسئولية فأنت امرأة يمكن أن تسعد أى شريك لها .

>امرأة عاقلة ومتزنة ومعتدلة فى أغلب الأمور رقيقة بدرجة كبيرة وشاعرية بدرجة معقولة تحبين النظام والتحرك وفق خطوات ثابتة ومدروسة تفكرين قبل إعلان قراراتك وتصلحين جدا للحياة العلمية لأنك تقدرين المسئولية وقادرة على حملها لفترات طويلة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>أنت إنسانة عملية تستطيع النجاح إذا ما وجدت أشخاص يقدرون عملها وقدرتها .

>أنت امرأة ذات طراز خاص ولك أسلوبك الخاص جدا فى كل شىء قد تكونين غامضة ومساحرة الأسرار فى حياتك كبيرة فأنت لا تفصحين عن نفسك بسهولة ولا بصعوبة قد يكون السبب هو حالة الخوف التى تسكن أعماقك لذلك فأنت متشككة وكتومة وتبدين طوال الوقت غامضة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>امرأة طيبة عملية تحب الانطلاق فى الحياة ونشيطة تحب مشاركة الرجل فى عالمه وتصلح للمشاركة مع ابراج كثيرة بسبب طيبتك وانفتاحك على الحياة وقد تنجحين مع رجل برج الثور كثيرا ولكنه اكثر هدوءا منك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

>امرأة عقلانية وجادة تهتم بمصلحتها الشخصية ومكانتها الاجتماعية وتسعى من أجلهما بخطوات صحيحة كما أنها شاعرة عند اللزوم ولك طبيعة مخالفة جدا لرجل برج الحمل فهو طيب القلب ولا يمكن بأى حال من الأحوال التفاهم معه.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>أنت امرأة اجتماعية بالدرجة الأولى تحبين الصحبة والأصدقاء والزيارات وتعشقين الحياة وترغبين فى رؤية كل جديد فيها بتلقائية وبراءة الأطفال تسكن أعماقك أحيانا وأحيانا تؤدى بك هذه البراءة إلى المشكلات .>أنت امرأة كاملة الأنوثة وحالمة ورومانسية بحاجة دائمة إلى المشاركة الفعلية من الزوج والحبيب وغياب المشاركة والصدافة فى الحب والزواج يجعلك تشعرين بوحدة حقيقية تسبب لك الما كثيرا.