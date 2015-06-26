ضبط 53 طن مخللات وزيت طعام تضر بالمواطنين غير مدون عليها بيانات بالبحيرة

وقد أسفرت الحملة عن ضبط "صاحب مصنع مخللات "بدون ترخيص" كائن بمدينة حوش عيسى لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية (52.500) طن مخللات بدون بيانات وتحرر المحضر 11604/2015 جنح مركز حوش عيسى.
كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع للحاصلات الزراعية كائن بدائرة مركز حوش عيسى.. لحيازته كمية 2 طن زيت طعام مجهول المصدر وتحرر المحضر 11603/2015 جنح مركز حوش عيسى.
وضبطت قوات الأمن قائد السيارة رقم ب ق أ 3845 "نقل" لقيامه بتجميع عدد ( 60) أسطوانة غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 11602/2015 جنح مركز حوش عيسى.
كما تم ضبط صاحب محل زيوت سيارات كائن بمدينة حوش عيسى لقيامه بتجميع كمية ( 500 ) لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 11574/2015 جنح مركز حوش عيسى.
وأخيرا تم القبض على سائق تروسيكل ومقيم حوش عيسى لقيامه بتجميع كمية ( 1000 ) رغيف خبز بلدى مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 11595/2015 جنح مركز حوش عيسى.