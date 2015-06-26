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ضبط 53 طن مخللات وزيت طعام تضر بالمواطنين غير مدون عليها بيانات بالبحيرة

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ضبط 53 طن مخللات وزيت طعام تضر بالمواطنين غير مدون عليها بيانات بالبحيرة ضبط 53 طن مخللات وزيت طعام تضر بالمواطنين غير مدون عليها بيانات بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط "صاحب مصنع مخللات "بدون ترخيص" كائن بمدينة حوش عيسى لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية (52.500) طن مخللات بدون بيانات وتحرر المحضر 11604/2015 جنح مركز حوش عيسى.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع للحاصلات الزراعية كائن بدائرة مركز حوش عيسى.. لحيازته كمية 2 طن زيت طعام مجهول المصدر وتحرر المحضر 11603/2015 جنح مركز حوش عيسى.

وضبطت قوات الأمن قائد السيارة رقم ب ق أ 3845 "نقل" لقيامه بتجميع عدد ( 60) أسطوانة غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 11602/2015 جنح مركز حوش عيسى.

كما تم ضبط صاحب محل زيوت سيارات كائن بمدينة حوش عيسى لقيامه بتجميع كمية ( 500 ) لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 11574/2015 جنح مركز حوش عيسى.

وأخيرا تم القبض على سائق تروسيكل ومقيم حوش عيسى لقيامه بتجميع كمية ( 1000 ) رغيف خبز بلدى مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 11595/2015 جنح مركز حوش عيسى.

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مصر 365

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