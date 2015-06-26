مدير أمن السويس : تأمين المبانى الشرطية ولن نسمح بأى خروج عن النص فى 30 يونيو

قال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إن جميع المبانى الشرطة بالمحافظة فى مقدمتها مبنى قوات الأمن وأقسام الشرطة الخمسة بالمحافظة، فضلا عن السجن العمومى بقسم شرطة عتاقة مؤمّنة بشكل كامل ضد أى محاولات لاقتحامها أو التعدى عليها أثناء الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو.

وأضاف مدير الأمن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لديهم تعليمات بالتعامل بكل قوة وحزم مع أى تجمعات بالقرب من أقسام الشرطة، موضحا أنهم لن يسمحوا لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى بتكرار سيناريو اقتحام الأقسام والمبانى الحكومية باستخدام بلطجية، وأنهم يحذرون من الآن أن أى تجمعات مخالفة لقانون تنظيم التظاهر سيتم التعامل معها بقوة القانون.

وتابع مدير الأمن أن جميع المنشآت الحيوية فى مقدمتها نفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى للقناة وكافة الطرق الحدودية من يوم الأحد 28 يونيو سيتم تكثيف التواجد فيها من قبل القوات الشرطية والجيش الثالث ضمن خطة التأمين.

وأضاف مدير الأمن أن هناك تكثيفا للقوات المشتركة وتشديدا لإجراءات التأمين بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدى ومعدية المجرى الملاحى للقناة وكمين الـ109 و61 بطريق السويس القاهرة الصحراوى والكمائن الحدودية بطريق السويس الإسماعيلية والعين السخنة.

وتابع اللواء طارق الجزار أن هناك عمليات تأمين على أعلى مستوى وباستخدام أحدث الأجهزة على السيارات القادمة من وإلى السويس عن طريق سيناء والقاهرة وتفتيش جميع المارة والركاب والسيارات بشكل دقيق لمنع تهريب أى مخالفات قانونية من مواد مخدرة أو أسلحة وضبط أى عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون.

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