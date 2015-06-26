أخبار عاجلة

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات -
القارئ هاني الحسيني يروي مسيرته في حفظ القرآن -
القارئ هاني الحسيني: بندرس علم التصوير لقراءة القرآن -
ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية -
الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

قادة القوات المسلحة يقدمون العزاء لأسرة الشهيد هزيم

Google+ Print
قادة القوات المسلحة يقدمون العزاء لأسرة الشهيد هزيم قادة القوات المسلحة يقدمون العزاء لأسرة الشهيد هزيم

قدم اللواء الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس الأركان واجب العزاء إلى أسرة الشهيد هزيم عبيد خلفان آل علي الذي استشهد أول من أمس أثناء حادث تدريب في المملكة العربية ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل وضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما حضر العزاء كل من اللواء الركن بحري إبراهيم سالم المشرخ قائد القوات البحرية واللواء الركن طيار اسحاق صالح البلوشي رئيس هيئة الإمداد وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قاموا بها مساء أمس إلى منزل ذوي الشهيد في إمارة الشارقة وأعربوا خلالها عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الشهيد في هذا المصاب، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد فقيدهم وفقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية