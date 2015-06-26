قادة القوات المسلحة يقدمون العزاء لأسرة الشهيد هزيم

قدم اللواء الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس الأركان واجب العزاء إلى أسرة الشهيد هزيم عبيد خلفان آل علي الذي استشهد أول من أمس أثناء حادث تدريب في المملكة العربية السعودية ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل وضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما حضر العزاء كل من اللواء الركن بحري إبراهيم سالم المشرخ قائد القوات البحرية واللواء الركن طيار اسحاق صالح البلوشي رئيس هيئة الإمداد وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قاموا بها مساء أمس إلى منزل ذوي الشهيد في إمارة الشارقة وأعربوا خلالها عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الشهيد في هذا المصاب، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد فقيدهم وفقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.