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إسرائيل تمنع مئات الفلسطينيين من التوجه للقدس للصلاة فى الأقصى

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إسرائيل تمنع مئات الفلسطينيين من التوجه للقدس للصلاة فى الأقصى إسرائيل تمنع مئات الفلسطينيين من التوجه للقدس للصلاة فى الأقصى
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم (الجمعة) توجه المئات من الفلسطينيين فى قطاع غزة لزيارة مدينة القدس والصلاة فى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجانب الاسرائيلي أبلغ الارتباط الفلسطينى الغاء تصاريح زيارة مدينة القدس للمواطنين الغزيين لهذا الأسبوع بذريعة إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان الساحلية مساء الثلاثاء الماضى.

وكان من المفترض أن يغادر اليوم عبر معبر "إيرز" الحدودي الخاضع للسيطرة الإسرائيلية 500 فلسطيني من قطاع غزة إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي للفلسطينيين ممن تعدوا الستين من العمر من سكان قطاع غزة بالتوجه الى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والعودة في نفس اليوم.

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مصر 365