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المعارضة السورية المسلحة تعلن إسقاط مروحية للقوات الحكومية في ريف حمص

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المعارضة السورية المسلحة تعلن إسقاط مروحية للقوات الحكومية في ريف حمص المعارضة السورية المسلحة تعلن إسقاط مروحية للقوات الحكومية في ريف حمص
أعلنت مصادر للمعارضة السورية أن مسلحى المعارضة أسقطوا مروحية للقوات الحكومية فى ريف حمص.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم "الجمعة" عن ناشطين قولهم إن الطائرة المروحية سقطت في ريف حمص الشمالي الشرقي فوق تل عمري وقتل طاقمها المكون من 3 أشخاص، فيما شوهدت النيران وهي تشتعل بالطائرة حتى ارتطمت بالأرض وانفجرت تلاها عدة انفجارات.

وأضافوا أن تلك الانفجارات المتتالية ناتجة عن البراميل المتفجرة التي كانت تقلها الطائرة لتلقيها على مدن وبلدات ريف حمص.

فى سياق آخر، سقط أكثر من 30 شخصا بين قتيل وجريح جراء غارات جوية على تجمع لسيارات وقود وحافلات مسافرين قرب قرية ‫حساجك في مدينة ‫الباب في الشمال الشرقى من ريف حلب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دارت فيه اشتباكات بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية على الجبهة الشمالية لمدينة عربين فى ريف دمشق.

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مصر 365