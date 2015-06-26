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دورة كرة قدم بين الكليات بجامعة قناة السويس

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دورة كرة قدم بين الكليات بجامعة قناة السويس دورة كرة قدم بين الكليات بجامعة قناة السويس
تنظم إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب دورة كرة قدم على كأس رئيس الجامعة وكأس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق ٢٨ يونيو، وتستمر حتى ٢ يوليو بالملعب الخماسى بالجامعة الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف فاتن السيد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال الكابتن أحمد صالح، مدير إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب: إن هذه الدورة سنوية وتشارك فيها كليات الجامعة والهيئات الرياضية والأندية، وتأتى فى إطار نشر الروح الرياضية بين العاملين ولربط أواصر المحبة بينهم، مشيرا إلى أن الدورة تشمل جوائز عينية للثلاثة مراكز الأولى الفائزة ويحضرها لفيف من لاعبى النادى الإسماعيلى.
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