استنفار أمنى بالبحيرة بعد انفجار قنبلة على شريط السكة الحديد بدمنهور

تشهد محافظة البحيرة، الآن استنفارا أمنيا من جانب قوات الشرطة لتأمين المنشآت الحيوية والمنشآت الشرطية، وذلك للتصدى لأى أعمال شغب أو عنف قد تحدث من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد أن انفجرت قنبلة على شريط السكة الحديد أمام قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وكانت قد سادت حالة من الذعر والفزع بين أهالى قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور بعد انفجار قنبلة على شريط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية خط الإسكندرية.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، بانفجار قنبلة على شريط السكة الحديد خط الإسكندرية دائرة مركز دمنهور، وتم إيقاف حركة القطارات.

وقد هرعت سيارات الإطفاء وفريق من خبراء المفرقعات، برئاسة العميد جمال يس مدير الحماية المدنية، والمقدم ياسر سلام رئيس قسم المفرقعات لمكان الأحداث، كما انتقل على الفور لمكان الأحداث اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية.

وتم عمل كردون أمنى حول المنطقة لمنع القطارات والمواطنين من المرور لحين تمشيط وتعقيم المنطقة بواسطة الكلاب المدربة بحثا عن أى عبوات ناسفة أخرى وجار إصلاح القضبان.



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جانب من الإستنفار الأمنى



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مدير أمن البحيرة أثناء عودته من مكان الحادث



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مدير أمن البحيرة يوجه القوات بسرعة ضبط المتورطين فى تلك الأحداث