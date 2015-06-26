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بالصور.. مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد تنظم حفل ليالي رمضان‎

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نظمت مكتبة العامة بالوادي الجديد، حفل ليالي رمضان بحضور رواد المكتبة، وقال ابراهيم خليل مدير عام مكتبة مصر العامة ان الاحتفالية بليالى رمضان تاتى فى اطار خطة المكتبة لاحياء ليالى رمضان الثقافية.

واضاف،  إن الحفل تضمن فقرات  فنية وغنائية وكورال المكتبة بالاشتراك مع فرقة الفنون الشعبية، ومن جانبها  قالت شرين ضباشة مسئولة العلاقات العامة بالمكتبة أن الحفل ترفيهي في المقام الأول لأعضاء ورواد المكتبة، مضيفة أن المكتبة نفذت عدة برامج وأنشطة صيفية  خلال هذا العام، تضمنت مسابقات فنية وندوات توعية للأطفال فضلا عن تنفيذ معسكرات بالإضافة إلى استحداث أنشطة جديدة مثل تدريب الأطفال على ورش العمل الفنية والغنائية .

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم عدد من الصحفين والاعلاميين والفائزين فى المسابقات الثقافية التى نظمتها المكتبة خلال الايام الماضية.

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