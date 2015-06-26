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صاحب لافتة الانتخابات الرئاسية «أوباما الأمل» مطلوب للشرطة في ديترويت

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صاحب لافتة الانتخابات الرئاسية «أوباما الأمل» مطلوب للشرطة في ديترويت صاحب لافتة الانتخابات الرئاسية «أوباما الأمل» مطلوب للشرطة في ديترويت

تسعى الشرطة في مدينة “ديترويت” للقبض على فنان الجرافيتي “شيبرد فيري” لاتهامه بتشويه بضعة مبان أثناء زيارته مؤخراً للمدينة.

وقالت ريبيكا مكاي السارجنت بشرطة ديترويت، أمس الخميس، إن فيري (45 عامًا) ضرب مثالاً سيئًا للفنانين الآخرين بعدما وضع ملصقات تحمل توقيعه على مبان في المدينة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز”.

وبحسب “رويترز”، أصدرت الشرطة أمر اعتقال بحق “فيري” ووجهت إليه اتهامين بتدمير ممتلكات، وعقوبة كلا الاتهامين السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دولار.

وقالت مكاي إن الملصقات تسببت في أضرار قيمتها 9100 دولار بمبان منها “اولد فانيتي بولروم” المسجل كموقع تاريخي.

وانتهك فيري، الذي اشتهر بعد رسمه لافتة “أوباما الأمل” التي تحمل صورة الرئيس الأمريكي واستخدمت في حملة الانتخابات الرئاسية في 2008، القانون في السابق وحكم عليه بالبقاء تحت المراقبة عامين بعدما أقر بأنه مذنب بإتلاف أدلة في معركة قضائية بشأن حقوق الملكية الفكرية للافتة “أوباما الأمل” التي اعتمدت على صورة فوتوغرافية التقطها شخص آخر.

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