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اليوم.. نجوم الكرة يشاركون في مهرجان رياضي دعمًا للسياحة بالأقصر‎

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اليوم.. نجوم الكرة يشاركون في مهرجان رياضي دعمًا للسياحة بالأقصر‎ اليوم.. نجوم الكرة يشاركون في مهرجان رياضي دعمًا للسياحة بالأقصر‎

محافظة الأقصر

تستضيف محافظة الأقصر اليوم الجمعة عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية تلبية  لدعوة الاتحاد المصري لكرة القدم بالمشاركة في مهرجان دعم السياحة ضد الإرهاب .

يقام علي هامش المهرجان مباراة ودية علي ملعب نادي الأقصر الرياضي ضمن مبادرة الاتحاد المصري لكرة القدم لتنشيط السياحة بحضور محافظ الأقصر محمد بدر والمدير الفني للمنتخب المصري مستر كوبر ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام .

يشارك في المهرجان مشاهير الرياضة المصرية في مقدمتهم أحمد شوبير وأحمد حسن وخالد بيبو ومحمد صلاح ووائل رياض وعبد الظاهر السقا وكريم حسن شحاته وشريف حسن وشعبان بسطاوى وهانى رمزى ومحمود فايز وأحمد ناجى وسامى الشيشينى وأسامة نبيه وعلاء عبدالعزيز وعبدالظاهر السقا ومحمد عمارة وطارق يحيى وطارق مصطفى.

ومن المقرر أن يصل نجوم الكرة إلي محافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة ويقومون  بزيارة  معبدي الكرنك والأقصر قبل ان تقام المباراة الودية في الساعة التاسعة والنصف مساءا علي ملعب نادي الأقصر الرياضي.

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