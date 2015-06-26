الإسكندرية تدخل موسوعة «جينيس» بأطول مائدة في العالم

تستعد محافظة الإسكندرية لدخول “موسوعة جينيس” للأرقام القياسية بأطول مائدة في العالم.

حيث بدأ نحو 800 متطوع من الشباب السكندري، صباح اليوم الجمعة، بتجهيز أطول مائدة في العالم بطول 3 كيلو و400 متر، على كورنيش الإسكندرية، لتسجيلها في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، لتـبدأ من كوبري ستانلي، وحتى سان ستيفانو.

ويشرف هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، على تنظيم المائدة، حيث عقد مؤتمرا صحفيا، مساء أمس الخميس، لبحث الترتيبات النهائية، لتسجيل أطول مائدة فى العالم بحضور رئيس بعثة موسوعة “جينيس”للأرقام القياسية، شيدا سوباستى، والشباب أصحاب الفكرة.