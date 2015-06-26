أخبار عاجلة

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات -
القارئ هاني الحسيني يروي مسيرته في حفظ القرآن -
القارئ هاني الحسيني: بندرس علم التصوير لقراءة القرآن -
ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية -
الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأرصاد تحذر..موجة حارة تضرب مصر غدًا

Google+ Print
الأرصاد تحذر..موجة حارة تضرب مصر غدًا الأرصاد تحذر..موجة حارة تضرب مصر غدًا

يتوقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة غداًً السبت، بشكل مؤقت ولمدة 24 ساعة، يسود خلالها طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الطرق الصحراوية، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية، وكذلك اضطراب في حركة الملاحة البحرية فوق البحر المتوسط.

 وبصفة عامة، فإن الطقس المتوقع سيكون شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً، ومن المتوقع انكسار هذه الموجة بحدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، اعتباراً من الأحد من 6 إلى 7 درجات مئوية، موجها النصيحة للمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة ما بين وقتي الظهيرة والعصر، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية والقيادة بهدوء على الطرق الصحراوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية

ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية