الأرصاد تحذر..موجة حارة تضرب مصر غدًا

يتوقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة غداًً السبت، بشكل مؤقت ولمدة 24 ساعة، يسود خلالها طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الطرق الصحراوية، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية، وكذلك اضطراب في حركة الملاحة البحرية فوق البحر المتوسط.

وبصفة عامة، فإن الطقس المتوقع سيكون شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً، ومن المتوقع انكسار هذه الموجة بحدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، اعتباراً من الأحد من 6 إلى 7 درجات مئوية، موجها النصيحة للمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة ما بين وقتي الظهيرة والعصر، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية والقيادة بهدوء على الطرق الصحراوية.