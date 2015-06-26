وزير المالية يعتمد قرار تعيين أوائل الخريجين بمصلحة الضرائب المصرية

اعتمد الدكتور هاني قدري وزير المالية، قرار تعيين المرشحين من أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية دفعة عام 2013 وحملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2014 للتعيين بمصلحة الضرائب المصرية.

و ترسل وزارة المالية قرار التعيين إلى مصلحة الضرائب المصرية، الأحد المقبل، على أن يتم إجراء الكشف الطبي للمعينيين، منتصف الأسبوع المقبل.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزع أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية دفعة 2013 وحملة الماجستير والدكتوراة 2014 على الجهات الإدارية بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب.