إصابة 2 في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الثورة بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد بلاغا يفيد باصابة 2 في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الثورة بمركز الخارجة بالوادي الجديد فى انقلاب

> دراجة نارية امام نقطة الاطفاء بقرية الثورة جنوب مدينة الخارجة مما ادي الي اصابة كلا من محمد بدر معوض 18 سنة مقيم الخارجة ومصاب بكسر في بالساق

> اليسرى وجروح وكدمات متفرقة بالجسم و احمد مختار احمد 17 سنة مقيم الخارجة ومصاب بجرح قطعي في الركبة اليسري وكدمات متفرقة بالجسم وعلى الفور

وانتقلت سيارات الاسعاف الي موقع الحادث وتم نقل المصابين الي مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، و جاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيقات.