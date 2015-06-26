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خالدعبدالحميد: «الحرية للجدعان» رصدت 163حالة اختفاء قسري واعتقال

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خالدعبدالحميد: «الحرية للجدعان» رصدت 163حالة اختفاء قسري واعتقال خالدعبدالحميد: «الحرية للجدعان» رصدت 163حالة اختفاء قسري واعتقال

جانب من المؤتمر

استنكر خالد عبدالحميد الناشط السياسي، ما وصفه “باختطاف” أفراد الأمن المرتديين لزي مدني للمواطنين في الشوارع، مشيراً إلى أن من يقوم بمثل هذه الأفعال إما أنه إرهابي يقايض الدولة على ذويه المختطفين من قبل الدولة، أو عصابات تعمل بالأجر، مسترشداً بتقرير أقامته جهة تسمى “الحرية للجدعان” مضمونه رصد لحالات وصلت لـ 163 حالة بين اختطاف قسري واعتقال بدون وجه حق.

 

وأضاف عبدالحميد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الجماعة الجماعة الوطنية للتغيير بوسط القاهرة، “أننا كمواطنين لا نعلم أي جهة تقوم باختطاف المواطنون، هل هي تابعة لأجهزة الدولة، أم هم عبارة عن أشخاص مدنيين تم استئجارهم لخطف المواطنين”، مستشهداً بما فعلته الدولة بـ “إسلام عطيتو” الطالب بكلية الهندسة بعد أداء امتحانه مباشرةً، وذلك  بعد اكتشافه متوفيًا بإحدى صحاري القاهرة بعد اختفاء دام لمدة ثلاث أيام، وتبين من خلال رد وزارة الداخلية على الواقعة بأنه  تم تبادل إطلاق نيران بين الطالب وأفراد الأمن أودت بحياته.


>المراسل: شمس الدين مرتضى

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