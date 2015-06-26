55 %من القراء يتوقعون نجاح خطة الحكومة الرامية لتطوير الأحياء الشعبية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح خطة الحكومة الرامية لتطوير الأحياء الشعبية؟"، توقع غالبية القراء نجاح خطة الحكومة الرامية لتطوير الأحياء الشعبية.

وتوقع 55%من القراء نجاح خطة الحكومة الرامية لتطوير الأحياء الشعبية، بينما استبعد 43% من القراء نجاح خطة الحكومة الرامية لتطوير الأحياء الشعبية، فى الوقت الذى أعرب فيه 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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