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مواطنون يجمعون التوقيعات ويطلقون حملة "العبور قاهرة مش قليوبية"

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين، بمدينة العبور، استغاثة باسم 4500 مواطن مقيمين بالمدينة، لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزراء الإسكان، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، بالعمل على إعادة تبعية مدينة العبور لمحافظة القاهرة بدلا من محافظ القليوبية.

وأكد الراسل، أن الأهالى قاموا بتدشين حملة تحت مسمى "العبور قاهرة مش قليوبية"، نظرا لسوء الخدمات ومعاناة السكان منذ ضمها لمحافظة القليوبية، ولبعد المدينة عن محافظة القليوبية بما يقرب من 65 كيلو مترا، بخلاف محافظة القاهرة والتى تبعد عنها حوالى 15 كيلو مترا فقط، معتبرا أن اختطاف مدينة العبور جاء نتيجة محاباة لسياسة الحزب الوطنى على حد وصفه، واشتكى من هروب الاستثمار وتدهور الرقابة على خدمات المدينة.

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اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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