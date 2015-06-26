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جمعية عمومية لبحث تعديل قانون السلطة القضائية بـ"قضاة المنوفية" اليوم

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جمعية عمومية لبحث تعديل قانون السلطة القضائية بـ"قضاة المنوفية" اليوم جمعية عمومية لبحث تعديل قانون السلطة القضائية بـ"قضاة المنوفية" اليوم
ينظم نادى القضاة بالمنوفية إفطارا جماعيا للقضاة اليوم الجمعة، ويعقد جمعية عمومية عادية لأعضاء النادى عقب الإفطار، لمناقشة تقريره عن نشاط النادى خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية.

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس إدارة النادى انتهت من إعداد مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية وستعرض ملامحه خلال الجمعية العمومية لإبداء الرأى فيه، وبعد ذلك سيتم إخطار الجهات المختصة به وعرضه عليها، ومن بينها مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، ونادى قضاة ، واللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

وأضاف "إمام" أن النادى سيعرض على الجمعية العمومية الدراسة التى أعدها خلال الفترة الماضية عن "تطوير منظومة العدالة" والتى تشمل عدة محاور من بينها مقترحات لحل مشكلة بطء التقاضى، وتقريب جهات التقاضى وغيرها.

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