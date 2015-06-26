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موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد غدا.. والقاهرة تسجل 40 درجة

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موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد غدا.. والقاهرة تسجل 40 درجة موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد غدا.. والقاهرة تسجل 40 درجة
توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة غدا السبت، بشكل مؤقت ولمدة 24 ساعة فقط، يسود خلالها طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الطرق الصحراوية، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية، وكذلك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية فوق البحر المتوسط، وبصفة عامة الطقس المتوقع سيكون شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

ومن المتوقع انكسار هذه الموجة بحدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، اعتبارا من الأحد من 6 إلى 7 درجات مئوية، موجها النصيحة للمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة ما بين وقتى الظهيرة والعصر، وتجنب الجلوس فى الأماكن سيئة التهوية والقيادة بهدوء على الطرق الصحراوية.

وعن متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال ذروة هذه الموجة على: -


>السواحل الشمالية من 33 إلى 34 درجة.
>الوجه البحرى والقاهرة من 38 إلى 40 درجة.
>شمال الصعيد من 41 إلى 43 درجة.
>جنوب الصعيد من 44 إلى 45 درجة.
>جنوب سيناء من 39 إلى 41 درجة.

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