الإسكان: الانتهاء من50ألف وحدة إسكان اجتماعى بتمويل إماراتى نهاية يوليو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستنتهى من تنفيذ إجمالى وحدات المنحة الإماراتية، بعدد 50 ألفا و16 وحدة سكنية، على مستوى 17 محافظة، فى 31 يوليو المقبل، والتى سيتم طرحها للمواطنين، عقب هذا التاريخ، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، ويأتى على رأسها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن هذه الوحدات، تم تنفيذها عن طريق الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وستنتهى فى 31 يوليو المقبل، على أن يتم طرحها للمواطنين عقب هذا التاريخ، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأضاف الوزير: "ما تم طرحه حتى الآن من وحدات المنحة الإماراتية، عدد من الوحدات فى محافظة الإسماعيلية، وجارى التخصيص للمواطنين، بجانب طرح 13 ألف وحدة أخرى بمدينة 6 أكتوبر، والتى سيبدأ الحجز بها، يوم 26 يوليو وحتى 16 أغسطس المقبلين، على أن يتم طرح باقى الوحدات تباعا، خلال المرحلة المقبلة".

وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بتنفيذ وحدات أخرى ضمن مشروع المليون وحدة فى المحافظات نفسها، التى يتم فيها تنفيذ وحدات المنحة الإماراتية، مشيرا إلى أن وحدات المنحة الإماراتية ووحدات الوزارة يتم طرحها بالشروط نفسها دون تغيير.

وتوجه مدبولى بالشكر إلى دولة الإمارات، بتمويل تنفيذ هذه الوحدات، فى المحافظات المصرية المختلفة.

وأشار المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، إلى أنه يتم تنفيذ الوحدات فى 17 محافظة كالتالى:

5016 وحدة فى القاهرة ( مدينة بدر)، 13008 وحدات فى الجيزة ( 6 أكتوبر)، 1488 وحدة فى محافظة قنا، و1368 وحدة فى محافظة سوهاج، و576 وحدة فى دمياط، و1008 وحدات فى جنوب سيناء، و4032 وحدة فى بورسعيد، و2112 وحدة فى المنيا (المنيا الجديدة)، و72 وحدة فى المنوفية، و1680 فى القليوبية، و2016 وحدة فى السويس، و4272 وحدة فى الدقهلية (جمصة)، و2016 وحدة فى البحيرة، و2520 وحدة فى البحر الأحمر، و2040 وحدة فى الأقصر، و2808 وحدات فى الإسماعيلية، و3984 وحدة فى الإسكندرية (برج العرب).

وأوضح حسن أن الوزارة تقوم بتنفيذ وحدات أخرى فى المحافظات نفسها، بعدد 170 ألفا و969 وحدة، موزعة كالتالى: 16400 وحدة فى الجيزة، و26448 وحدة فى القاهرة، و13392 وحدة فى الإسكندرية، و4752 وحدة فى الإسماعيلية، و11976 وحدة فى الأقصر، و6012 وحدة فى البحر الأحمر، و8480 وحدة فى البحيرة، و7886 وحدة فى الدقهلية، و6144 وحدة فى السويس، و7100 وحدة فى القليوبية، و12738 وحدة فى المنوفية، و6500 وحدة فى المنيا، و11811وحدة فى بورسعيد، و6508 وحدات فى جنوب سيناء، و2850 وحدة فى دمياط، و11200 وحدة فى سوهاج، و10772 فى قنا.