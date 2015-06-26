القبض على نيجيرى بتهمة النصب على المواطنين بتحويل الورق لعملات أجنبية

ألقت أجهزة الأمن القبض على نيجرى الجنسية ينصب على المواطنين، بإيهامهم بتحويل الورق الأبيض لعملات أجنبية بشبرا الخيمة، حيث تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هانى إلهامى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة.

وكان المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قد تلقى بلاغا من "عادل ا" 52 سنة صاحب مصنع ومقيم دائرة القسم، بأنه تعرف على شخص يدعى "موس أبوليت"ا (نيجيرى الجنسية) عن طريق موقع التواصل الاجتماعى [ الفيس بوك ]، وتقابل معه بمنطقة المعادى بعد قدومه للقاهرة، واصطحبه إلى المصنع ملكه، حيث أوهمه بقدرته على تحويل الأوراق العادية إلى عملة الدولار الأمريكى، وطلب منه مبلغ 5200 دولار أمريكى لشراء الزئبق والمادة التى تساعد فى تحويل الأوراق إلى دولارات، وأضاف أن المتهم موجود بمسكنه وبحوزته تلك الأوراق.

وتمكن النقيب محمود ندا ومعاونى المباحث من ضبط المتهم بمسكن المبلغ، وبحوزته هاتف محمول وخزينة بداخلها 29 لفافه بها أوراق سوداء اللون بمقاس ورقه المائة دولار الأمريكى، وجار تطوير مناقشة المتهم والإستعانة بمترجم أمام العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى، والتنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر رقم 16623 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م ، وتولت النيابة التحقيقات.